ارتفاع الإيرادات المحلية الأردنية نحو 963 مليون دينار لنهاية نوفمبر

أظهرت بيانات المالية الفعلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تحسنًا واضحًا في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع نحو 1ر963 مليون دينار أو ما نسبته 7ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.



وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعود إلى تحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت نحو 2ر582 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت نحو 9ر380 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف البيان، أن هذا يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة، والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح بمؤسسية ومهنية. وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس بسبب ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 لتصل إلى نحو 4ر1080 مليون دينار مقابل 6ر1004 مليون دينار أو ما نسبته 5ر7 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2020.

أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية، فجاء الارتفاع بشكل رئيس بسبب ارتفاع بند ايرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 695 مليون دينار مقابل ما قيمته 499 مليون دينار أو ما نسبته 3ر39 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى صعيد النفقات العامة، ارتفعت 8ر605 مليون دينار أو ما نسبته 2ر8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع الانفاق الرأسمالي ما قيمته 297 مليون دينار أو ما نسبته 4ر62 بالمئة، وارتفاع الانفاق الجاري ما نسبته 5ر4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



يشار إلى أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون خلال الربعين الثالث والرابع بقيمة اكبر نظرًا لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث. ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضًا بلغ نحو 1ر225 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 8ر1283 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.