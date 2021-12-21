11.16 % ارتفاع الرقم القياسي الأردني لأسعار المنتجين الصناعيين



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين الأردنيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 16ر11 بالمئة، ليصل إلى النقطة 78ر122 مقابل 46ر110 لنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 44ر16 بالمئة، ليصل إلى النقطة 89ر127 مقابل 83ر109 لذات الشهر من العام الماضي. ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين الأول من هذا العام بنسبة 42ر1 بالمئة، ليصل إلى النقطة 89ر127 مقابل 11ر126 لشهر أيلول من نفس العام.