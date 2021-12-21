انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في تداولات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار الامريكي بواقع 47 كوبيكا ليصل إلى 73،82 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الاوربية /اليورو/ بواقع 30 كوبيكا، ليبلغ 83،32 روبل /الروبل = 100 كوبيك/.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.48% إلى 3686.3 نقطة، وكذلك صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.91% إلى 1571.17 نقطة.

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