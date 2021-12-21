الإمارت تبحث مع رواد الأعمال سبل تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحث الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتية مع مجموعة من المواطنين والمواطنات من رواد الأعمال المقترحات الرامية لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان الوزارة في دبي بحضور سعادة سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

وأكد معاليه حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين وذلك تنفيذا لحزمة المبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الشباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الكوادر الإماراتية على ريادة الأعمال وقيادة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني وداعما لتنافسية الدولة ومرتكزا أساسيا في تحقيق مستهدفات الخمسين.

وأشاد خلال اللقاء برواد الأعمال الإماراتيين وبحرصهم على إدارة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يحقق لها التنافسية في السوق وفقا لطبيعة النشاط التجاري.

وناقش معاليه مع الحضور عددا من المقترحات.. مؤكدا حرص الوزارة على تطوير رحلة متعامليها من رواد الأعمال وبما يمكنهم من الحصول على الخدمات بطريقة ميسرة وسريعة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل ضمن منظومة العمل الحكومي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية على التنفيذ الأمثل للمبادرات والسياسات الرامية لتمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين.

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال عن سعادتهم بالمشاركة في اللقاء الذي مكنهم من طرح تحدياتهم وتقديم مقترحاتهم بشكل مباشر الأمر الذي يسهل عليهم تطوير وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأكدوا أهمية الجهود الحكومية المبذولة في دعم وتنمية مشاريع رواد الأعمال خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19وتحفيز مشاركتهم ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

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