1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 216 مبايعة بقيمة 920.36 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 465 مليون درهم و179 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 455.36 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 264 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 269 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.39 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 57.45 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 106.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 43 مليون درهم وأخري في منطقة ورسان الاولى بقيمة 25 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 90.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 75 مليون درهم وأخري في منطقة هور العنز بقيمة 5 ملايين درهم.