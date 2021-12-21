الأسواق الأوروبية تغلق جلسة الثلاثاء على ارتفاعات جماعية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد عمليات البيع المكثفة في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف بشأن متحور أوميكرون وتأثيره على تحركات أسواق الأسهم.

أنهى مؤشر Stoxx 600 الجلسة على مكاسب بلغت 1.4%، معوضًا الكثير من خسائر يوم الاثنين.

وقفزت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 3.5% لتتصدر المكاسب، حيث أنهت جميع القطاعات الجلسة في المنطقة الخضراء.

وارتفع سهم مجموعة النقل الفرنسية Bolloré بنسبة 12.5% بعد تلقيها عرضًا بقيمة 6.4 مليار دولار من شركة البحر المتوسط للشحن (MSC) للاستحواذ على أصولها اللوجستية الأفريقية.

وفي أميركا، انتعشت الأسهم الأميركية مع افتتاحية جلسة الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من الخسائر مع انتشار أوميكرون، واحتمالية اتخاذ مزيد من التدابير لاحتواء انتشار المتحور الجديد.

وكانت شركة Moderna قد أعلنت يوم الإثنين أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا، قد أثبتت فعاليتها ضد متحور أوميكرون في الاختبارات المعملية.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح Novavax للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، مما يجعله اللقاح الخامس المتاح للاستخدام داخل المنطقة الأوروبية.

و يواصل صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي أيضًا تقييم آفاق التضخم، وأقر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الاثنين بأن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لن يكون مؤقتًا كما توقع البنك المركزي الأوروبي في البداية.

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