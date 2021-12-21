طرق علاج انتفاخ البطن الطبيعية في المنزل دون الحاجة إلى طبيب

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علاج انتفاخ البطن
علاج انتفاخ البطن
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علاج انتفاخ البطن، توجد العديد من المشاكل التي تسبب أرقا للأشخاص وتعبا حال الشعور بها، وعلى رأسها تقلصات البطن وانتفاخها والتي تعقب تناول الأطعمة غالبا أو قلة النوم أو بعض الأمراض.

 

علاج انتفاخ البطن

 

ويتساءل الكثيرون عن طرق علاج انتفاخ البطن الطبيعية في المنزل ودون الحاجة إلى طبيب، من المشكلة التي تسبب حرجا وتدعو إلى القلق والريبة وتؤثر على حركة الأشخاص الطبيعية.

 

طرق علاج انتفاخ البطن

 

وتوجد عدة طرق طبيعية من أجل علاج انتفاخ البطن والتخلص من مشاكله التي تؤثر على الانسان والتي نذكرها لحضراتكم في السطور التالية:

 

تعريف انتفاخ البطن

 

يعتبر انتفاخ البطن عملية بيولوجية طبيعية يعاني منها الجميع بانتظام، حيث يطلق بعض الأشخاص الغازات بضع مرات في اليوم، والبعض الأخر أكثر بكثير، ولكن يعتبر متوسط إطلاق الغازات نحو 5 إلى 15 مرة يوميا.

 

طرق علاج انتفاخ البطن الطبيعية

 

  • الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل قبل الطعام.
  •  تناول الأطعمة والمشروبات ببطئ.
  • اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
  • تناول الأطعمة سهلة الهضم مثل الخس والأرز والبطاطا والموز والعنب والزباي والحمضيات.
  • تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل التفاح والكمثرى والحبوب ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية.
  • شرب النعناع والزنجبيل.
  • تجنب التدخين ومضغ العلكة.
  • ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

 

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