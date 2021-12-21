تعرف على طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحال

طريقة عمل الأرز باللبن، توجد العديد من الوجبات الشهيرة في مصر والوطن العربي، ومع دخول فصل الشتاء تأتي الحاجة إلى بعض الأطعمة والحلويات الشهية التي تعطي طاقة وتزود الجسم بسعرات حرارية تشعره بالدفء وعلى رأسها الأرز باللبن.

طريقة عمل الأرز باللبن

ويعتبر الأرز باللبن من الأطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن طريقة عمل الأرز باللبن في المنازل لصعوبة الجو الذي يحول دون التنقل بسلاسة والخروج لشرائه.

طريقة عمل الأرز باللبن في المنزل

وتختلف طريقة عمل الأرز باللبن في المنازل عن المحال، وكذلك الإضافات التي يتم إضافتها على الوجبة الخفيفة التي تنال ثقة ومحبة الكثيرين، فهي من أشهى المأكلوت الحلوة.

أفضل طريقة عمل الأرز باللبن

ويبحث الكثيرون عن طريقة عمل الأرز باللبن في المنزل وبنفس النكهة والطعم المميزين له في المحال التجارية والمطاعم التي تقدمه، من أجل الاستغناء عن شرائه من الخارج وتوفير الأموال.

ونرصد عبر "الفجر" لمتابعينا الكرام طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحال في السطور التالية:

وتحتاج طريقة عمل الأرز باللبن إلى وقت تحضير لا يقل عن 10 دقائق مع مراعاة أنه يحتاج إلى قرابة الساعة من أجل طبخه وطهيه، ويتوقف ذلك على حسب الكمية المطلوبة.

طريقة عمل الأرز باللبن في المنزل

أولًا: مقادير طريقة عمل الأرز باللبن

تعتمد طريقة عمل الأرز باللبن التي نوصفها لحضراتكم على بعض المقادير مثل2 كوب أرز مصري و2 لتر حليب مع إضافة 4 ملاعق كبيرة كريم شانتيه و4 لبن بودرة و4 قشطة بلدي، وذلك لوجبة تكفي 7 أطباق.

خطوات وطريقة عمل الأرز باللبن

1- إحضار إناء وبه كمية متوسطة من الماء، ثم نضع الأرز به.

2- ترك الأرز يغلي على النار ويجب أن يكون الماء قليلا للاستفادة من النشا.

3- تحضير اللبن وإضافة الكريم شانتي والسكر والفانيليا.

4 تقليب جميع المكونات لإذابة الخليط ومعه السكر.

5- إضافة الأرز على النار مع وضع القشطة.

6- ترك الخليط يغلي على النار، حتى نلاحظ سماكة الخليط.

7- إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر.

8- تقديم الطبق بعد تحضيره، ومن الممكن إضافة له بعض المكسرات.