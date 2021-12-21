طرق علاج الإمساك عند الأطفال وأسبابه

علاج الإمساك عند الأطفال، يعاني حديثي الولادة والأطفال بشكل عام العديد من المشاكل التي تسبب لهم ألما لا يعبرون عنه إلا من خلال البكاء، وعلى رأسها الإمساك الذي يعل الطفل في حالة غير طبيعية.

علاج الإمساك عند الأطفال

ونرصد لمتابعينا عبر بوابة الفجر طرق علاج الإمساك عند الأطفال إلى جانب معرفة الأسباب الصحية التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالإمساك وكيفية العلاج بشكل صحيح.

علاج الإمساك عند الأطفال ومعرفة أسبابه

ويعتبر الإمساك مشكلة صحية شائعة عند الأطفال، وتسبب الكثير من الألم والمغص، وتتطلب تدخلا علاجا يخلصهم من تلك الآلام المزعجة، حيث توجد ضرورة ملحة لإراحة الطفل الذي لا يستطيع أن يعبر عن ألمه سوى بالبكاء.

علاج الإمساك عند الأطفال

- استخدام الملينات التي يصفها الطبيب.

- استخدام الحقنة الشراجية في بض الحالات للتخلص من انسداد فتحة الشرج.

- مكملات الألياف التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل مما يساعد في علاج الإمساك.

- تقديم الفواكه تقديم الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- شرب السوائل بكميات كبيرة مثل الماء وأنواع العصائر.

- تدريب الطفل على الدخول إلى المرحاض، خاصة بعد تناول الطعام وقبل النوم.

- تدليك بطن الطفل يساعد على استرخاء العضلات.

- الحمام الدافئ للطفل.

- تغيير نوع الحليب لى الرضع.

- تناول ملعقة من العسل صباحا أو إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ له القدرة على الوقاية من حدوث الإمساك.

أسباب الإمساك عند الأطفال

عدم تناول الطفل للأطعمة والخضروات والفواكه المليئة بالألياف.

عدم ذهاب الطفل للمرحاض بشكل منتظم.

تناول الكثير من منتجات الألبان والإصابة بحساسية الحليب يعرض الطفل إلى الإصابة بالإمساك.

وجود مشكلة صحية في فتحة الشرج أو المستقيم.

وجود مشكلة فى التمثيل الغذائي أو التعرض إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

عدم تناول السوائل بالكميات الكافية.