يوفنتوس يفوز على كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جنوه وأتالانتا سلبيا.

وسجل هدفي يوفنتوس مويس كين وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 40 و83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كالياري عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل جنوه مع أتالانتا سلبيا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد جنوه عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

 

الدورى الايطالى المركز الخامس يوم الثلاثاء مويس كين المركز التاسع لمركز الخامس
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