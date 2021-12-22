"شبورة وأمطار ورياح".. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021، حيث يسوداستمرار انخفاض في درجات الحرارة.

طقس مائل للبرودة نهارا

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 18 والصغرى 08

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 19 والصغرى 09

قنا العظمى 20 والصغرى 09

أسوان العظمى 21 والصغرى 10