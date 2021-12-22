ننشر موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي وتردد القنوات الناقلة

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بوابة الفجر
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يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية  مع نظيره المغربي الرجاء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر، ضمن منافسات السوبر الإفريقي.

 

موعد مباراة الأهلي والرجاء
تقام مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي الأربعاء 22-12-2021 عند الساعة السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والسابعة بتوقيت القاهرة والأردن والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- وقطر والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

 

تردد قنوات بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء
تردد (ميجا هرتز) 11054
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2

 

وتوج فريق الأهلي  بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون.

وتوج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

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