موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقررة اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من ديسمبر 2021، في بطولة كأس السوبر الإفريقي التي يحمل لقب آخر نسخة لها المارد الأهلي.

 

الأهلي والرجاء المغربي

 

وتصدر موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث تفصلنا عن المواجهة ساعات قليلة، حيث يقع اللقاء بين بطل دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي صاحب "النجمة العاشرة"، وممثل المغرب المتوج بلقب الكونيدرالية الإفريقية.

 

ونرصد موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة في السطور التالية:


موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي


وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر المصري اليوم الأربعاء المقبل الموافق الـ20 من ديسمبر 2021 في السابعة بتوقيت القاهرة الـ8 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية عن إذاعة المباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الفريقي عبر فضائياتها المختلفة.

 

مسحة لاعبي مباراة الأهلي والرجاء المغربي

 

و أكد طبيب القلعة الحمراءأحمد أبوعبلة سلبية المسحة التي أجرتها بعثة الفريق قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي بفندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

قائمة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي

 

وضم الجنوب إفريقي بيتسو موسيمان من أجل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي كلا من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وربيعة وبدر بانون ومتولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومعلول ووحيد وهاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق والسولية وحمدي فتحي وديانج ومحمد محمود وعمار حمدي وأفشة واحمد عبدالقادر وطاهر والشحات وميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان وكهربا وشريف وحسام حسن وكوكا.
 

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