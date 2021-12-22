ارتفاع صادرات الأدوية والصناعات الطبية إلى 602 مليون دولار



أعلن المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع صادرات القطاع من الصناعات الطبية والأدوية خلال ألفترة بنسبة 27.5% لتبلغ 602 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2021 مقابل 472 مليون دولار خلال نفس ألفترة من العام الماضي.

وكشف المجلس فى تقرير له، اليوم الأربعاء، أن الأدوية ارتفعت صادراتها بنسبة 31.2% خلال ألفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 لتسجل 248 مليون دولار مقارنة 189 مليون دولار خلال نفس ألفترة من العام الماضي. وسجلت صادرات مستحضرات التجميل ارتفاع بنسبة 32.8% لتبلغ 267 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار خلال نفس ألفترة من2020، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 3% لتبلغ 34 مليون دولار فى مقابل 33 مليون دولار.



