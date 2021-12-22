النفط الكويتي يرتفع إلى 72.69 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 42 سنتًا؛ ليصل إلى 72.69 دولار، مقابل 72.27 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، حيث صعد خام برنت تسليم فبراير بنسبة 3.4% ليسجل 73.98 دولار للبرميل، فيما سجل خام نايمكس تسليم شهر فبراير صعودًا بنحو 3.7% عند مستوى 71.12 دولار للبرميل.

جاء ارتفاع النفط بالتزامن مع إعلان معهد البترول الأمريكي بيانات الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر الجاري، والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.67 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات المقطرات بمقدار 849 ألف برميل.

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق من يوم الأربعاء، عن البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من جانب إدارة معلومات الطاقة، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط بنحو 3.9 مليون برميل.

على صعيد تداولات اليوم، استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير عند 73.95 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير 0.2% إلى 71.27 دولار للبرميل.