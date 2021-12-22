بورصة العملات المشفرة تعتزم فتح مقر لها في الإمارات

تجري الإمارات محادثات مع شركات آسيوية تسعى لنقل مقارها العالمية إلى الدولة الخليجية، كجزء من جهود لتحويل نفسها إلى مركز للعملات المشفرة.

وقال أحمد بلهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،: لقد رأينا شركات متعددة الجنسيات تنتظر الآن الانتقال من شرق آسيا"، وقال لموقع "بلومبيرج".

وأوضحت أن الحكومة تجري محادثات مع عدة شركات تتطلع إلى إنشاء قاعدة لها في الإمارات، خاصةً بالنظر إلى اللوائح الأكثر صرامة في أماكن أخرى والنظر إلى قدرة الدولة على الصمود خلال الوباء.

وأجرت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم باينانس هولدينغز مناقشات مع المنظمين حول مقر محتمل في الإمارات، وهو ما أكده الفلاسي قائلًا: "ترقبوا باينانس".

وتتنافس دبي مع سنغافورة وسويسرا ومناطق أخرى لتصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.

وقالت الحكومة يوم الاثنين الماضى إن مركز دبي التجاري العالمي سيصبح منطقة شاملة ومنظمًا للأصول الافتراضية والعملات المشفرة.

وقال الفلاسي: العملة المشفرة موجودة لتبقى، لقد شهدنا زيادة في الإقبال عليها". "ما دام أنك تتبع اللوائح الصحيحة، فلا ضرر في تبني مثل هذه التكنولوجيا أو وضع اللوائح في مكانها الصحيح".