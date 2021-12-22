أحمد عز مطلوب على جوجل بعد تأجيل إلزامه بسداد نفقة زينة

تصدر الفنان أحمد عز اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت تطورات جديدة بشأن أزمته القضائية مع النجمة زينة.

أحمد عز

وتساءل الكثيرون عن سبب زيادة البحث على الفنان أحمد عز وتصدره للمؤشرات البحثية عبر جوجل ومواقع التواصل، والمتمثل في تأجيل إلزامه بسداد 42 ألف جنيه إسترليني لصالح زينة.

قضية أحمد عز

وأجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس دعوى محامي الفنانة زينة معتز الدكر والتي طالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد أحمد عز لجلسة ٢٢ مارس المقبل.

قضية أحمد عز وزينة

وقدم محامي الفنانة زينة في الدعوى التي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد أحمد عز حافظة مستندات تحوي علي تصريح بتحريات أعمال الأخير الفنية، مشيرًا إلى تقديمه ورقه خاصة لمحكمة مستأنف الأسرة بها أعمال أحمد عز، كما يحتوي التصريح علي قيمة أجر الفنان في فيلمه الأخير.

رفض دعوى أحمد عز

ورفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

إلزام أحمد عز بمصروفات توأميه

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في استئناف أحمد عز على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ "توأم زينة" عن عامين دراسيين.