أحمد عز مطلوب على جوجل بعد تأجيل إلزامه بسداد نفقة زينة

منوعات
أحمد عز
أحمد عز
Advertisements

تصدر الفنان أحمد عز اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت تطورات جديدة بشأن أزمته القضائية مع النجمة زينة.

 

أحمد عز

 

وتساءل الكثيرون عن سبب زيادة البحث على الفنان أحمد عز وتصدره للمؤشرات البحثية عبر جوجل ومواقع التواصل، والمتمثل في تأجيل إلزامه بسداد 42 ألف جنيه إسترليني لصالح زينة.

 

قضية أحمد عز

 

وأجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس دعوى محامي الفنانة زينة معتز الدكر والتي طالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد أحمد عز لجلسة ٢٢ مارس المقبل.

 

قضية أحمد عز وزينة

 

وقدم محامي الفنانة زينة في الدعوى التي يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد أحمد عز حافظة مستندات تحوي علي تصريح بتحريات أعمال الأخير الفنية، مشيرًا إلى تقديمه ورقه خاصة لمحكمة مستأنف الأسرة بها أعمال أحمد عز، كما يحتوي التصريح علي قيمة أجر الفنان في فيلمه الأخير.

 

رفض دعوى أحمد عز

 

ورفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

 

إلزام أحمد عز بمصروفات توأميه

 

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في استئناف أحمد عز على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ "توأم زينة" عن عامين دراسيين.

أحمد عز الفنان أحمد عز قضية أحمد عز احمد عز وزينة الفنان أحمد عز والفنانة زينة قضية أحمد عز وزينة
Advertisements

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من وزارة البيئة بشأن مستشفى بالشرقية

إيسترن كومباني يخطط لخطف نجم الزمالك

تردد قناة Turkmenistan Sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأربعاء 22 / 12 / 2021 في الدوري الإسباني

ضبط 3130 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

عاجل.. بيولي يعلن قائمة ميلان لمواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي وسط مفاجأت بالجملة

مركز التنبؤ بوزارة الري: توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

جوارديولا يوجه رسالة تحذيرية إلى نجوم مانشستر سيتي

ads