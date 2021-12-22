يوفنتوس يفوز على كالياري في آخر مبارياته بـ2021

نجح فريق يوفنتوس يوم أمس الثلاثاء، في الفوز على نظيره كالياري في آخر مباريات الفريق في الدوري الإيطالي الممتاز عام 2021 بهدفين نظيفين.

يوفنتوس

وقدم يوفنتوس أداءً كبيرًا في مباراة كالياري، ليسجل هدفين عن جدارة ويحصد الثلاثة نقاط ويواصل تقدمه في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، ليحق فوزه الثاني على التوالي بعدما فاز الأسبوع الماضي على بولونيا.

هدف يوفنتوس الأول

وسجل هدفا يوفنتوس اللاعب مويس كين عقب صناعة رائعة من فيديريكو بيرنارديسكي قبل أن يضيف الثاني بنفسه، بينما حظى فويتشيك تشيزني وخط الدفاع بشباك نظيفة مرة أخرى، ما يؤكد صلابة الفريق من الناحية الدفاعية.

تسجيل يوفنتوس

وحول نجم يوفنتوس كين الكرة التي مررها له ماتيس دي ليخت برأسه في اتجاه المرمى ليبث الرعب بين دفاع كالياري بعد بضع دقائق فقط من زمن الشوط الأول.

يوفنتوس يواصل الضغط

وواصل فريق يوفنتوس الضغط على كالياري ليحصل على فرصة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق خوان كوادرادو الذي سدد من الجهة اليمنى إلى كين لترتطم رأسية الأخير في القائم.

خطة يوفنتوس للقاء

وبدأ والتر ماتزاري مباراة يوفنتوس معتمدا على خطة 1-5-4، ونجح الدفاع القوي في الحد من هجمات البيانكونيري، الذين لم يعودوا قادرين على التمرير بنفس الشكل الذي بدأوا به المباراة.

يوفنتوس يواصل الضغط في الشوط الثاني

وبدأ يوفنتوس الشوط الثاني للمباراة مواصلا هجومه وضغطه على كالياري وكاد أن يسجل الثاني برأسية من أليكس ساندرو من صناعة خوان كوادرادو، واستمر الضغط على الضيوف.

تهديد مرمى يوفنتوس

حاول كالياري تهديد مرمى يوفنتوس وكانت أخطر المحاولات عندما حاول دالبرت التسجيل إلا أن محاولته باءت بالفشل ومرت بجوار القائم، قبل أن يبعد تشيزني محاولة جواو بيدرو فوق العارضة.

هدف يوفنتوس الثاني

وسجل يوفنتوس هدفه الثاني بعدما أشرك أليجري كولوسيفسكي ةلوكاتيلي بدلا من كين وآرثر، وبدأ اللاعب السويدي هجمة مرتدة على الجهة اليمنى ومررالكرة إلى فيديريكو الذي سدد تسديدة قوية بقدمه اليسرى في شباك كراجنو مسجلا الهدف الثاني.

ويعد فريق يوفنتوس الإيطالي واحدا من أعرق الفرق على مستوى العالم، والذي يتمتع بشخصية وشعبية كبيرة، جعلت له ملايين العشاق في كافة مدن العالم.