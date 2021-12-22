وزيرا الزراعة المصري واللبناني يتفقان تسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحضور وفد اتحاد المصدرين  وجمعية رجال الأعمال المصريين، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له.

 
وبحث الوزيران تسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين وإزالة كافة العقبات أمام تحقيق ذلك مؤكدين على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة شعب مصر ولبنان.

 
الوزيران اتفق على استمرار العمل والتواصل معا من اجل الحل الفوري لأي مشكلات تواجه تدفق السلع المصرية إلى لبنان وكذلك السلع اللبنانية إلى الأسواق المصرية.

 
القصير أكد أيضا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ومساندة الأشقاء في لبنان خلال الفترة الحالية مشيرا إلى وضع كل إمكانيات وزارة الزراعة المصرية في تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات للأشقاء هناك.

 
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني يقوم حاليا بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يبحث خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين وكذلك الاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر

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