نفاذ تذاكر الخاصة بجماهير الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، عن نفاذ تذاكر المباراة الخاصة بجماهير المارد الأحمر.



وحصلت جماهير القلعة الحمراء على 50% من إجمالي عدد تذاكر الجماهير، وهي نفس النسبة لجماهير الفريق المغربي حيث نفذت جميع التذاكر الخاصة بمشجعي الفريقين.



وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة التي أقيمت بينهما نهاية يونيو الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على الأراضي القطرية.

