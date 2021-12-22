مسؤول أمريكي: من المهم أن تكون للولايات المتحدة وإسرائيل استراتيجية ورؤية مشتركة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه برئيس الوزرءا الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه من المهم أن تكون للولايات المتحدة وإسرائيل استراتيجية ورؤية مشتركة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان سوليفان، وصل إلى إسرائيل في وقت متأخر أمس الثلاثاء، والتقى بالرئيس إسحاق هرتسوغ الذي أعرب عن "قلقه من من التقدم المحرز نحو امتلاك إيران أسلحة نووية تحت غطاء المفاوضات في فيينا" على ما أكد مكتبه لفرانس برس.