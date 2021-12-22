استقرار أسعار النفط مع استمرار القلق من أوميكرون





استقرت أسعار النفط الأربعاء 22 ديسمبر، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود وسط المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 بعد أن علقت سنغافورة السفر دون حجر صحي، وجددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع مزيج برنت في المعاملات الآجلة ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 74.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.4% في الجلسة السابقة.

وصعد خام غرب تكساس الأميركي 24 سنتا أي 0.3% إلى 71.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3.7% أمس الثلاثاء.

وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أمس الثلاثاء إن الشركة، والتي تنتج لقاح كورونا، لا تتوقع مشكلة في تطوير جرعة معززة واقية من المتحور أوميكرون ويمكنها البدء في العمل خلال أسابيع.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر بالمقارنة بتوقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

ومن المنتظر صدور البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.