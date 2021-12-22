انخفاض عجز الموجودات الأجنبية في بنوك قطر إلى 470 مليار ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري إلى 470.5 مليار ريال، حسب بيان الوضع النقدي للجهاز المصرفي في قطر.

ودعم تحسن صافي العجز الشهر المنصرم، تراجع المطلوبات الأجنبية على البنوك في قطر بنسبة 1.5% وصولًا إلى 706 مليار ريا، مقابل انخفاض الموجودات بنسبة 3.6% إلى نحو 235.8 مليار ريال.

هذا وسجل مجموع صافي الموجودات المحلية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 0.6% وصولًا إلى 941.3 مليار ريال، مدعوما بزيادة الإئتمان إلى نحو 1000 مليار ريال، واستقرار الودائع الحكومية عند 81.2 مليار ريال.


 

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