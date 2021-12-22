قطاع التكنولوجيا يدعم ارتفاع المؤشرات اليابانية





ارتفع المؤشر نيكي القياسي قليلا عند الإغلاق اليوم مدعوما بصعود أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا لكن حد من ارتفاعه هبوط سهم شركة نينتندو.

وأغلق نيكي على ارتفاع 0.16 في المائة بعد أن تأرجح بين خسائر ومكاسب قليلة طوال الجلسة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المائة.

وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية "المتعاملون الرئيسيون والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية خارج السوق بسبب عيد الميلاد وتعاملات الأفراد محدودة".

وبحسب "رويترز"، كان سهم سوني من أكبر الرابحين على المؤشر نيكي حيث ارتفع 2.77 في المائة بعد أن استكملت وحدة الشركة في الهند صفقة مع منافستها المحلية زي إنترتينمنت لدمج قنوات التلفزيون ومنصات البث الخاصة بهما.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.74 في المائة وارتفع سهم أدفانتيست 1.4 في المائة.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم نينتندو 1.66 في المائة.