مؤشر العملة الأمريكية يصعد 7 % خلال 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقر الدولار أمس محققا تعافيا بعد موجة لجني الأرباح في الجلسة السابقة، لكن مكاسبه توقفت بعد أن عزز تحسن معنويات المخاطرة عملات حساسة للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، والجنيه الاسترليني. وبحسب "رويترز"، كان مؤشر الدولار أمس أقرب إلى الثبات عند 96.53 بعد انخفاضه إلى 96.336 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر، الذي صعد بنحو 7 في المائة خلال هذا العام 0.1 في المائة، الإثنين، عندما باع المتداولون العملة الخضراء لجني الأرباح في الأيام الأخيرة من العام.


وتعافى الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، أمس، منهيا سلسلة من الأداء الضعيف على مدى يومين ليتم تداوله مرتفعا 0.37 في المائة.


كما أدى تحسن الاستعداد للمخاطرة عالميا، إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو، رغم تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن مزيدا من إجراءات الإغلاق ربما يكون ضروريا للحد من انتشار الفيروس.
 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قراران جمهوريان أحدهما يقضي بالحبس والغرامة على هؤلاء

"اللي هيتجوز ملوش بطاقة تموين".. 16 رسالة جديدة من السيسي

السيسي: لا بطاقة تموين لأكثر من فردين في المسجلين.. ولا إصدار لأي بطاقات جديدة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي اليوم الأربعاء

خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم " صخرة دفاع " ليفربول

ننفرد بنشر صورة الموظف المقتول على يد نجله لعدم إنفاقه عليه بأوسيم

بتواجد صلاح.. كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في كأس كاراباو

عاجل.. مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع "سفاح" الدوري الإسباني

ads