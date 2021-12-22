مؤشر العملة الأمريكية يصعد 7 % خلال 2021



استقر الدولار أمس محققا تعافيا بعد موجة لجني الأرباح في الجلسة السابقة، لكن مكاسبه توقفت بعد أن عزز تحسن معنويات المخاطرة عملات حساسة للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، والجنيه الاسترليني. وبحسب "رويترز"، كان مؤشر الدولار أمس أقرب إلى الثبات عند 96.53 بعد انخفاضه إلى 96.336 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر، الذي صعد بنحو 7 في المائة خلال هذا العام 0.1 في المائة، الإثنين، عندما باع المتداولون العملة الخضراء لجني الأرباح في الأيام الأخيرة من العام.



وتعافى الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، أمس، منهيا سلسلة من الأداء الضعيف على مدى يومين ليتم تداوله مرتفعا 0.37 في المائة.



كما أدى تحسن الاستعداد للمخاطرة عالميا، إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو، رغم تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن مزيدا من إجراءات الإغلاق ربما يكون ضروريا للحد من انتشار الفيروس.

