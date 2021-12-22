سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 22-12-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره أمام الجنيه المصرى  اليوم الأربعاء، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

 

 

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