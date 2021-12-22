صندوق النقد يقر مساعدات لتخفيف ديون 25 دولة



وافق صندوق النقد الدولي على الدفعة الخامسة والأخيرة من مساعدات الطوارئ الموجهة لـ25 دولة من أفقر دول العالم للسماح لها بتخفيف دينها ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19 بطريقة أفضل.



وبحسب "الفرنسية"، كانت آلية تخفيف عبء الدين في إطار الصندوق الاستئماني للمساعدة والاستجابة للكوارث في صندوق النقد الدولي اعتمدت في الأساس في 2020 مع بدء انتشار الجائحة.

وكانت تشمل يومها 25 دولة لمدة ستة أشهر.



وقد مدد العمل بالآلية منذ ذلك الحين في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 ونيسان (أبريل) 2021 وتشرين الأول (أكتوبر) 2021 وخلال الشهر الحالي.



وتبلغ قيمة الدفعة المعلنة الآن نحو 115 مليون دولار ليصل الإجمالي المتراكم لتخفيف خدمة الدين إلى 964 مليونا.



ويوفر الصندوق الاستئماني هذا تخفيفا للدين على شكل هبات إلى أكثر الدول فقرا التي تضربها كوارث طبيعية أو كارثة مرتبطة بالصحة العامة لها تداعيات كارثية.



وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف هو "توفير الموارد المالية" لتكريسها لدعم القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتخفيف تداعيات الجائحة.



ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي قالتا أخيرا، إن أكثر من نصف مليار شخص على مستوى العالم دخلوا في براثن الفقر المدقع العام الماضي بعد أن تكبدوا تكاليف الرعاية الصحية على حسابهم خلال ذروة جائحة كوفيد - 19.وأدت الجائحة إلى تعطيل الخدمات الصحية على مستوى العالم وتسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ما جعل من الصعب على الناس دفع تكاليف الرعاية الصحية، وفقا لبيان مشترك من المنظمة والبنك.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "يجب على جميع الحكومات أن تستأنف وتسرع على الفور الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية".



وحث تيدروس الحكومات على زيادة تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية والبقاء على المسار الصحيح نحو التغطية الصحية الشاملة التي تعرفها المنظمة بحصول كل فرد على ما يحتاج إليه من خدمات صحية دون أن يواجه ضائقة مالية".



وقال خوان بابلو أوريبي؛ المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، "في ظل أموال محدودة سيتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية".



يأتي ذلك في وقت زادت فيه ثروات الأغنياء بفضل الأصول المالية في المقام الأول في الأعوام الأخيرة، كما يشير التقرير العالمي لعدم المساواة في 2022، وهو تقرير سنوي يعرض قائمة مفصلة لأوجه عدم المساواة في العالم. وبتنسيق من الاقتصادي لوكاس شانسيل مع مساهمة توماس بيكيتي وإيمانويل سايز وجابرييل زوكمان، هذا التقرير يسعى إلى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة على نطاق عالمي، فضلا عن سجل مالي دولي من أجل اتخاذ إجراءات ضد التهرب الضريبي.

