البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

حققت البورصة المصرية اليوم أرباح سوقية بنحو 7.5 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 742.432 مليار جنيه وسط الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها البورصة لتنشيط التداول حيث قامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على انجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.