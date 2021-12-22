حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-12-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر 2021، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشهد استمرارا في انخفاض في درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن اليوم يسوده طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة أن تميل حالة الطقس اليوم إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس الأربعاء وسقوط الأمطار

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء وحركة الرياح والأمطار

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجت الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.