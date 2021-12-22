وزير الزراعة اللبناني يزور معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس

في إطار زيارته الحالية لمصر قام وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن يرافقه على حلبي السفير اللبناني بمصر والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بزيارة لمعامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.



وقالت د نجلال بلابل مدير المشروع أن الوزير اللبناني قام بالاطلاع على الطرق الحديثة التي يتبعها المشروع لفحص تقاوي البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.



حيث تفقد معامل الفحص الظاهري ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل البصمة الوراثية، كما تم عمل عرض تقديمي لنشاط وحده الرصد والمتابعة والاستشعار عن بعد الذي يعد تجربه فريده من نوعها في المجال الزراعي وخاصة مرض العفن البني. ولقد أشاد الوزير اللبناني بمستوى المعامل التي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة في مجال مكافحة العفن البني في البطاطس كما أشاد بمجهود نشاط العاملين متمنيا كل التوفيق لهم.



والجدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث أوجه التعاون بين البلدين وخلال الزيارة استقبله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كما التقى وفد رجال الأعمال والمصدرين المصريين كما قام بعدة زيارات ميدانية للاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر.