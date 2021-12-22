ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

تداول ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية، 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 3353 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و204 أطنان، تشمل 15 ألفا و500 طن ذرة، و1000 طن قمح، و419 طن خشب زان، و2650 طن صويا، و100 طن خردة، و3535 طن حديد، و2000 طن عدس.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 278 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والعراق والجزائر وعمان وسنغافورة واليونان وهولندا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكندا وهونج كونج وانجلترا وأمريكا واليونان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1114 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و404 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135 ألفا و3 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1174 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3487 شاحنة.

واستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التي ترفع علم انتجوا، ويبلغ طولها 285 مترا بعرض 43 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 61 الف طن من الغاز المسال، وذلك برغم من هطول الأمطار الغزيرة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم الأربعاء- أن اللواء بحرى أ.ح/ وليد عوض رئيس مجلس الإدارة تابع عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.