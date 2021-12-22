المعادي واليخت وحلوان الجديدة يكتسحان بطولة الجمهورية للتنس الأرضي باتحاد الإعاقات الذهنية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، اليوم الأربعاء، الدور النهائي من بطولة الجمهورية للتنس الأرضي للموسم الرياضي 2021-2022، بنادي المعادي واليخت.

وقالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد إن بطولة الجمهورية أقيمت تحت رعاية البنك الأهلي الراعي الاستراتيجي للاتحاد، حيث تلعب من دورين، وفقا للقانون الدولي للتنس الأرضي، بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، وذلك في منافسات الإعاقة الفكرية والداون سيندروم والتوحد والإعاقة المركبة، في فردي الرجال وفردي السيدات، تحت 16 سنة،تحت 20 سنة، فوق 20 سنة.

وتابعت: "شهدت المباريات منافسة شديدة وقوة وحماس بين جميع اللاعبين، وتصدر لاعبو المعادي واليخت ومركز شباب حلوان الجديدة، المراكز الأولى في البطولة على مستوى البنات والأولاد".

وجاءت النتائج كالتالي:

في منافسات داون سيندروم بنين، فاز نادي المعادي واليخت بالثلاث مراكز الأولى، حيث جاء إبراهيم أشرف محمد في المركز الأول، وعمر علاء محمد في المركز الثاني، وشهاب الدين عادل في المركز الثالث.

وفي منافسات الإعاقة الفكرية بنين، فاز أحمد تامر جويلي من نادي الصيد بالمركز الأول، فيما جاء سيد حمدي سيد لاعب مركز شباب حلوان الجديدة في المركز الثاني، وزميله بنفس النادي خالد رأفت حسن بالمركز الثالث.

وفي منافسات الإعاقة الفكرية بنات حصد مركز شباب حلوان الجديدة الثلاث مراكز الأولى، حيث حصدت ماري مجدي عزيز المركز الأول، وياسمين محمد حسين المركز الثاني، وآلاء مجدي زكي في المركز الثالث.