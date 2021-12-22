موانئ البحر الأحمر تتداول 856 طن بضائع عامة و338 شاحنة

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم /الأربعاء/ تداول 856 طن بضائع عامة ومتنوعة، و338 شاحنة، و38 سيارة ملاكي و4 آلاف طن ردة.

وأوضحت هيئة الموانئ -في بيان- أن حركة الصادرات شملت 856 طن بضائع عامة، و151 شاحنة، و28 ملاكي، وشملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن، و187 شاحنة، و10 ملاكي وتتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبلت السفينة (دليلة) بحمولة 102 شاحنة و9 ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 85 شاحنة و1 ملاكي، وغادرته السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 109 شاحنات و25 ملاكي، والسفينة (KUWANA) فارغة متجهة إلى أبو زنيمة، كما غادر ميناء نويبع السفينة (سيناء) و42 شاحنة بحمولة 856 طنا.



