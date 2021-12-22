الأسواق الأوروبية تواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي

استمرت الأسواق الأوروبية في الصعود مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء، حيث يواصل المستثمرون مراقبة التهديد الذي يشكله المتحور أوميكرون وسط قيام عدد من الدول بفرض قيود أكثر صراحة للحد من انتشار المتحور الجديد.

حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.7%، مع صعود أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.5% لقيادة المكاسب بينما تراجعت المرافق بنسبة 0.1%.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 120 نقطة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%، ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا لبقية الأسبوع قبل عطلة أعياد الميلاد.

ويعمل المستثمرون على التوفيق بين الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، مع تحليل علمي جديد لشدته والتطورات الخاصة بالجرعات المعززة والعلاجات.

وأصبحت AstraZeneca أحدث شركة تعلن أنها بدأت العمل، جنبًا إلى جنب مع جامعة أكسفورد، على لقاح خاص بالأوميكرون.

وكانت شركة Moderna قد أعلنت أن جرعة ثالثة من لقاحها يوفر حماية كبيرة ضد أوميكرون.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء إنه سيتم فرض قيود اجتماعية جديدة قبل ليلة رأس السنة الجديدة، بهدف الحد من التجمعات الخاصة بين الأشخاص بحد أقصى 10 أشخاص فقط.

كما تعهدت بريطانيا يوم الثلاثاء بتقديم مليار جنيه إسترليني، للشركات المتضررة من أوميكرون، مع تعرض قطاع الضيافة في البلاد وغيرها لضغوط مرة أخرى.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 1.1% في الربع الثالث، حسبما أكدت القراءات النهائية يوم الأربعاء، وهو أقل بقليل من 1.3% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.