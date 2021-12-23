يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 23-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021 لمواليد برج السرطان .

برج السرطان .. توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021

على الصعيد العاطفي

تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم

على الصعيد المهني:

عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

على الصعيد المالي

تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.