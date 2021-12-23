يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 23-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021

على الصعيد العاطفي

ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.

على الصعيد المهني:

تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

على الصعيد المالي

وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.