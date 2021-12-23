يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 23-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021 لمواليد برج الجدي.

برج الجدي.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 23-12-2021

على الصعيد العاطفي

تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية، ولكن تحلى بالهدوء لتجنب الوقوع في المشاكل.

على الصعيد المهني:

حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت، لإثبات ذاتك في مكان عملك.

على الصعيد المالي

تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.