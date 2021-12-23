رانيا يوسف في صدارة “جوجل” بعد حديثها عن مسلسل المماليك



تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن دورها في مسلسل المماليك الذي يمثل صعوبة كبيرة.

رانيا يوسف تتحدث عن مسلسل المماليك

وتحدثت رانيا يوسف خلال المؤتمر الذي عُقد مساء أمس الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن عملها في مسلسل المماليك، وأنها تعمل من أجل السيناريو الجيد، قائلة “قبلت الدور من أجل الأموال بالرغم من أنها لم تكن كبيرة”.

أبطال وأحداث مسلسل المماليك

ومسلسل المماليك يدور أحداثه في إطار الـ60 حلقة، ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم 6 قصص متوازية يتناولها المسلسل في سياق درامي مشوق.

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف ومحمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.