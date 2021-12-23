رانيا يوسف  تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في مسلسل المماليك

تصدرت الفنانة رانيا يوسف اليوم الخميس الموافق الـ23 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب كشفها تفاصيل جديدة عن مشاركتها في مسلسل "المماليك".

رانيا يوسف

وأعربت رانيا يوسف، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل المماليك، مشيرةً إلى الصعوبات التي واجهتها في تقديم الشخصية التي تشارك بها في هذا العمل الدرامي الجديد.

مشاركة رانيا يوسف

وشاركت رانيا يوسف في المؤتمر التقديمي للمسلسل الذي عُقد مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيق أكدت أنها تعمل من أجل السيناريو الجيد.

رانيا يوسف تمازح المنتج

ومازحت النجمة رانيا يوسف المنتج حازم فودة، أنها قبلت الدور من أجل الأموال رغم من أنها لم تكن كبيرة، لتسود حالة من الود والحب بين الحضور، ما ينم عن مشادة مسلسل جيد.

تفاصيل رانيا يوسف

ويعتبر مسلسل المماليك الذي تشارك به رانيا يوسف من الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها خلال 60 حلقة، ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم 6 قصص متوازية في سياق درامي مشوق.

موعد عرض رانيا يوسف

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المماليك خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بينهم رانيا يوسف، محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف.

رانيا يوسف وأحمد السعدني

وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "منورة بأهلها"، مع الفنان أحمد السعدني وبدأت تصوير بعض المشاهد خلال الأيام الماضية.