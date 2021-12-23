مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر والعواصم العربية

تعد مواقيت الصلاة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، من أجل تأدية فروضهم، ولا سيما مع دخولنا فصل الشتاء وقصر ساعات النهار وطول الليل.

وتقدم بوابة "الفجر" لقرائها الكرام العديد من الخدمات على رأسها مواقيت الصلاة في مدن وحافظات جمهورية مصر العربية، وبعض العواصم العربية في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مصر

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب 05:00

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب 05:07

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في بعض المدن العربية الكبرى

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:33

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:15

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:31

أذان الظهر: 01:06

أذان العصر: 03:48

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:37

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء: 07:0

ويحافظ المرء المسلم على تأدية فروضه التي أمره بها الله جل وعلا من اجل الدخول في رحمة الله ومعيته، ما يجعل مواقيت الصلاة اليومية أولى اهتماماته فمن خلالها يتذكر موعد الصلوات ويؤي فريضة المولى عز وجل، فإن أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة “الصلاة”.