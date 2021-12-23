الطقس الآن.. درجات الحرارة اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر

الطقس الآن، شغلت حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية اهتمام المواطنين مع اضطرابها وانخفاضها ما أدى إلى سقوط الأمطار التي تراوحت بين المتوسطة والشديدة، إلى جانب سقوط الثلوج على بعض الأماكن.

الطقس الآن

وتصدر الطقس الآن تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس الموافق الـ23 من ديسمبر 2021، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس الآن

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس الآن مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس الآن ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس الآن الخميس يسوده شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الآن وسقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة أن الطقس الآن سيشهد سقوطا للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس الآن ودرجات الحرارة

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.