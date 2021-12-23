كواليس النجاة.. ملخص أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76

مسلسل عثمان الحلقه 76، يواصل مسلسل قيامة عثمان إعجابه للملايين والمشاهدين في مصر والعالم العربي لما له من أحداث شيقة جذبت الأنظار إليه وجعلت محبيه ينتظرون مشاهدته.

مسلسل عثمان الحلقه 76

وتصدر مسلسل عثمان الحلقه 76 تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما بحث الكثيرون عن تفاصيل الحلقة التي تم عرضها حيث تم إنقاذ ماري شقيقة الحاكم كوسيس.

مشاهد مسلسل عثمان الحلقه 76

وشهدت أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76 نجاح تورغوت ألب في إنقاذ ماري شقيقة الحاكم كوسيس من أيدي نيكولا في اللحظات الأخيرة، ما جعل عشاق المسلسل التركي التاريخي يترقبون إذاعتها.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقه 76

وأذيع مسلسل عثمان الحلقه 76 عبر قناة اي تي في التركية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76

وتدور أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76 حول محاولة ماري طعن نيكولا بخنجر كان في يديها لكنها يمسك يدها ويطعنها بخنجره في بطنها لتسقط على الأرض، وفي أخر لحظة يكون تورغوت قد دخل إلى القلعة برفقة جنوده ويتمكن من الوصول إلى غرفة الحاكم نيكولا ويصيبه بسهم في كتفه وينقذه جنوده في أخر لحظة.

تفاصيل مسلسل عثمان الحلقه 76

ويقم مسلسل عثمان الحلقه 76 مدبلج من اجل جذب أكبر عدد من المشاهدين في مصر والعالم العربي ليكون واضح لهم، ويخاطبه باللغة العربية التي هي لة القرءان ولغة العرب.

مسلسل عثمان الحلقه 76 والمتابعين

وتشهد أحداث مسلسل قيامة عثمان 76 وقصته الشيقة بشكل واضح ومفهوم للجميع. لأن اللغة العربية هي اللغة الإم لكثير من الدولة التي تفضل مشاهدة الدراما التركية.

انتهاء مسلسل عثمان الحلقه 76

وانتهت أحداث مسلسل عثمان الحلقه 76 بإصابة المؤسس عثمان بسهم في كتفه، ما جعله يسقط من علي حصانه، ويقوم بعض الأشخاص المارة بنقل المؤسس عثمان إلي احد الاكواخ ويقوم بإسعافه ويختبئ عثمان في هذا الكوخ مع ذلك الرجل حتي لا يراه أحد ويتم شفاؤه، لتنتهي أحداث المسلسل، على مشهد مشوق للجماهير.