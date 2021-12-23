"الألفي" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات رؤساء مجلس إدارة الغرف باتحاد الصناعات، فوز المهندس عماد احمد الالفي برئاسة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.



وأضافت اللجنة، أنه تم فوز سعيد حسن جزر، وأيمن العشري بمنصب الوكيلين، واختيار رأفت قطب عضو هيئة مكتب، وعمرو محمود قنديل ممثل الغرفة في مجلس إدارة الاتحاد.

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وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.