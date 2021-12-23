التموين تزف بشرى سارة لـ "المزراعين"

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، زيادة سعر طن قصب السكر المورد الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيه للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيه للطن.

كما أعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير الرزاعة، أمس، عن وجود علاوة بنحو 75 جنيه على طن بنجر السكر خلال الموسم المقبل، قابلة للزيادة في حالة المناطق الصحراوية والمستصلحة، حيث يكون الحد الأدنى 75 جنيها، كما تقوم الشركات الصناعية بالتفاوض في العقود مع الجهات الموردة للبنجر، متابعًا: "لذلك نستهدف إتاحة السلع بسعر عادل أمام المستهلك".

وأضاف وزير التموين، أنه تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء من البرلمان والصناع سواء من صناعة قصب السكر أو بنجر السكر، وممثلين من وزارة التموين لتحديد أسعار التوريد، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب عملت على تنظيم الحوار البناء الذي يحقق كافة مصالح الجهات المشاركة، بما يمثل مكسب لكافة الأطراف المشاركة.

وينتج طن قصب السكر نحو120 كيلو من السكر ويصنع منه ما يزيد عن22سلعه اخري مثل( الكحول والعطور والخشب والورق ) كما يعيش علي زراعة القصب وصناعة السكر والمنتجات الاخري ملايين المصريين.