حنان ترك مطلوبة على جوجل عقب إصابتها بكورونا

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حنان ترك
حنان ترك
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تصدرت الفنانة حنان ترك اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

حنان ترك

 

وكشفت حنان ترك إصابتها بكورونا، من خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي عبر "تويتر" قالت فيها: "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء"، لتنهال عليه التعليقات الداعية لها بالشفاء والمؤازية لها.

 

الفنانة حنان ترك

 

وشغلت حنان ترك الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما انتحلت إحدى الصفحات الوهمية اسمها، ونشرت العديد من المنشورات المتعلقة بالحجاب والتي سببت اضطرابا وحالة من القلق بين الجمهور.

 

توأم حنان ترك

 

وشاركت النجمة حنان ترك جمهورها منذ أسابيع، بفيديو لها مع ابنتيها التوأم "مريم ومني" عبر خاصية ستورى بحسابها عبر "انستجرام"، وظهرت خلال الفيديو وهى تعد الخبز لهما لتناوله فى الإفطار، مع صورة من وجبة الإفطار.

 

تعليق حنان ترك 

 

وعلقت الفنانة المعتزلة حنان ترك على صورة الإفطار التي جهزته لتوأمتيها بكلمات: "ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل"، والتي لاقت غعجاب الآلاف من محبيها وجماهيرها العاشق لفنها.

 

ظهور حنان ترك الأخير

 

وظهرت حنان ترك مؤخرا في فيديو نشرته خلال ممارستها الألعاب بصحبة بناتها الاثنتين، وعلقت مازحة: "بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه"، وهي مرتدية الحجاب الذي ارتدته منذ فترة طويلة وأعلنت اعتزالها بعدها.

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