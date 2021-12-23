جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثامنة

الفجر الرياضي
بيرسي تاو
بيرسي تاو
Advertisements

يتصدر كل من أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك وبيرسي تاو لاعب الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد مرور أول 7 جولات من المسابقة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثامنة
بينما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي برصيد 18 نقطة بعد الفوز فى أول 6 مباريات.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثامنة
بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف
محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف
علي معلول لاعب الأهلي 4 أهداف
مروان حمدي لاعب سموحة 4 أهداف
جون أوبوكا لاعب إنبي 4 أهداف.
وتنطلق مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز غدً الجمعة بلقاء قوي بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.
 

ترتيب الدوري النادى الاهلى كرة القدم ترتيب الدوري المصري نادي الزمالك
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي عقب التتويج بالسوبر الأفريقي

بالأسماء.. أنشيلوتي يكيل المديح لخماسي ريال مدريد

نيوكاسل يونايتد يستهدف نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي

تعرف على مكافأة الأهلي من الكاف بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

عاجل.. بشرى سارة في برشلونة بشأن ديمبيلي

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في في الدوري المصري الممتاز

قرار عاجل من الحكومة بشأن موسم العمرة

عاجل.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا

ads