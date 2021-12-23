يتصدر كل من أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك وبيرسي تاو لاعب الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف بعد مرور أول 7 جولات من المسابقة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثامنة

بينما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي برصيد 18 نقطة بعد الفوز فى أول 6 مباريات.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات الجولة الثامنة

بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 4 أهداف

مروان حمدي لاعب سموحة 4 أهداف

جون أوبوكا لاعب إنبي 4 أهداف.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز غدً الجمعة بلقاء قوي بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

