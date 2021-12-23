حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 23 ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس غدا الجمعة ستشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأشارت "الأرصاد" لى أن حالة الطقس تميل للدفء غدا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس الجمعة

ولفتت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة تسودها شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الأرصاد حول الطقس غدا

كما توقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا سقوطا للأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة