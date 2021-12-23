وزير الزراعة يبحث مع السفير المجري بالقاهرة آفاق التعاون بين البلدين ونتائج زيارته الأخيرة للمجر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السفير اندراش كوفاكش - سفير المجر بالقاهرة  وبحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة ٢٠٢١ وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص المجري وقد أكد "القصير" اننا اتخذنا خطوات جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المجري وخاصة في مجال التقاوي والبذور والانتاج الحيواني والمياه وهناك توجه سياسي نحو تعزيز العلاقات المصرية - المجرية وخاصة في مجال الزراعة والمياه.


ومن ناحيته اكد السفير المجري علي ان التنسيق في هذا الشأن سيكون علي أعلي مستوي لضمان تحقيق تعاون مثمر بين الجانبين والاستفادة بالخبرات الفنية في قطاع الزراعة فى البلدين.


حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وبعض أعضاء السفارة المجرية بالقاهرة.


والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد قام بزيارة مؤخرا لدولة المجر حضر خلالها فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة ٢٠٢١ وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين هناك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الزراعية

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