حورية فرغلي وشيري عادل في ضيافة برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر "الليلة" على "MBC مصر"

القاهرة، 23 ديسمبر 2021: يستضيف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "الليلة"، الفنانتان حورية فرغلي، وشيري عادل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي واكب مسلسل "أيام" عقب بدء عرضه على منصة شاهد المفتوحة، حيث تتحدث النجمتان عن ردود الفعل الكبيرة والتجاوب اللافت مع الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى، وتُعلق حورية فرغلي على عودتها للتمثيل بعد غياب لفترات طويلة وإستقبال الجمهور لها.

يًذكر أن مُسلسل "أيام" يُعرض حاليا عبر منصة شاهد المفتوحة وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي غني بالتشويق والإثارة.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 23 ديسمبر 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".