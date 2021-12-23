أمطار وصقيع..الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 24/12/2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021 في مصر، حيث أعلنت الأرصاد أن هناك عدة ظواهر جوية سوف تشهدها البلاد.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

أعلنت خبراء الأرصاد أن طقس الغد معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتابع خبراء الأرصاد، أن هناك فرصية لتكوين شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت الأرصاد في بيان عن الطقس غدا، إلى أنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما الطقس في البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، والطقس في البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا



القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16